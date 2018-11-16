شاهد.. أحمد فهمي يستعرض خفة اليد في لعبة "الكوتشينة".. ومنى الشاذلي: يا جامد (فيديو)

استعرض الفنان أحمد فهمي، خفة اليد في لعبة الكوتشينة، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في

برنامج معكم" على قناة "CBC".





وبادر الجمهور بالتصفيق بحرارة لفهمي، معبرين هم الآخرين عن انبهارهم أيضًا بخفة يده.

خفة اليد التي قدمها، فهمي حازت على إعجاب الشاذلي، التي عبرت عن انبهارها أكثر من مرة قائلة له: "يا جامد".