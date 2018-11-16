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اليوم.. إقامة صلاة الغائب على "خاشقجي" بالمسجدين الحرام والنبوي

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:31 ص
اليوم.. إقامة صلاة الغائب على خاشقجي بالمسجدين الحرام والنبوي
خاشقجي
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أعلن صلاح خاشقجي، النجل الأكبر للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل يوم 2 أكتوبر بمقر قنصلية بلاده في اسطنبول التركية، عن إقامة صلاة الغائب لوالده بالمسجدين الحرام والنبوي.

وقال صلاح، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "ستقام صلاة الغائب على الفقيد جمال خاشقجي بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة"، وسيقام من الجمعة إلى الأحد بمنزله في مدينة جدة السعودية.

المزيد عن: صلاح خاشقجي صلاة الغائب جمال خاشقجي المسجد الحرام الحرم النبوي
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