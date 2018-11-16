من هو المغني البريطاني زين مالك الذي "ترك الإسلام"؟

كشف المغني البريطاني ذو الأصول الباكستانية زين مالك النقاب عن أنه ليس مسلما.





وقال مالك في حديث لمجلة فوغ: "لا أعتبر نفسي مسلما، لدي اعتقاد روحاني بوجود إله، ولكنني لا أؤمن بالجحيم".





ويأتي إعلان زين مالك عن موقفه من الدين في وقت أشارت فيه تقارير صحفية إلى أنه عاد إلى حبيبته عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد التي نشرت صورة حميمية لهما على حسابها على انستغرام.





فمن هو زين مالك؟ ولد زين جواد مالك في 12 يناير/كانون ثاني عام 1993 في يور كشاير غرب انجلترا لأسرة من أب باكستاني هو ياسر جواد مالك وأم إيرلندية الأصل تدعى تريشا مالك وله ثلاث شقيقات هن دنيا وأليها وصفاء.

وحتى وقت قريب كانت والدته تريشا تعمل طباخة طعام في مدرسة ابتدائية لتقديم الوجبات للأطفال المسلمين.

وتقول تريشا مالك: "قال لي زين لست بحاجة لعمل ذلك الآن وأصبح هو من يضع راتبي في البنك".

وتضيف قائلة:" لم يكن لدينا أبدا ما يكفي من المال لشراء منزل فقد كنا دائما نستأجر حتى قام زين بشراء منزل لنا".



