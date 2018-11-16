بالأرقام.. المدرب المحلي الأفضل في الدوري الممتاز بعد مرور 14 جولة

وصلت بطولة الدوري المصري الممتاز إلى المحطة الرابعة عشر حيث لعبت معظم الأندية 14 مباراة هذا الموسم، فيما لعبت أندية أخرى 13 مباراة وفرق أخرى 12 مباراة، فيما لعب الأهلي 6 مباريات فقط بسبب ارتباطه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وخسارته للقب أمام الترجي التونسي.

وكشفت بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، عن ظهور العديد من المدربين المصريين، والذين قدموا أوراق اعتمادهم مع الفرق التي يتولوا مهمة الإشراف عليها.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز مدرب محلي في الدوري المصري هذا الموسم بعد مرور 13 جولة :-





علي ماهر

قدم علي ماهر نتائج جيدة للغاية مع فريق سموحة قبل أن يتقدم باستقالته أول أمس، حيث لعب سموحة 13 مباراة نجح في الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 8 مباريات وخسر في مباراة وحيدة.

طلعت يوسف

يعد طلعت يوسف أفضل مدرب في الدوري الممتاز هذا الموسم بعدما قدم فريق مصر المقاصة نتائج مميزة هذا الموسم.

لعب مصر المقاصة تحت إدارة طلعت يوسف 14 مباراة، حقق الفريق الفيومي الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 5 مباريات.

مختار مختار

يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الممتاز بعدما لعب 16 مباراة تحت قيادة مختار مختار حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.