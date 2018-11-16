"الأرصاد" تناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة ليلاً.. وتحذر من هذه الظاهرة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن ماحدث في الكويت بعيد تمامًا عن الكتلة الهوائية التى تؤثر على مصر، لافتًا إلى أن المنخفض الهوائي دائمًا مايتحرك من الغرب للشرق وليس العكس.





وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "المحور"، أنه مازال هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تكون خفيفة جدًا على القاهرة، مناشدًا من يخرج ليلًا بإرتداء الملابس الثقيلة.





وتابع، أننا نشهد انخفاض في درجة الحرارة نحو درجة أو درجتين عن المعدل الطبيعي، لافتًا إلى أنه مع بداية الأسبوع القادم سوف ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لتصل للمعدل الطبيعي خلال هذا الوقت من العام، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى غدًا على السواحل الشمالية 23-24 درجة، و24-25 درجة على القاهرة والوجه البحري، و27-28 على جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة، وشمال الصعيد 25-26، وجنوب الصعي 27-28.





وحذر من الشبورة المائية على أغلب الطرق صباحًا خاصة القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.



