تعرف على عدد مشاهدات كليب "الإسطوانة المشروخة" لساموزين (فيديو)





طرح المطرب ساموزين، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديو الشهير كليب له أغنيته الجديدة "الإسطوانة المشروخة"

الأغنية حققت عدد مشاهدات لا بأس به بعد إطلاقها بساعات قليلة، حيث حققت حتى الآن اكثر من 22,425 كما لاقت إعجاب الجمهور.





الأغنية من كلمات أحمد على موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل وإخراج إسماعيل الأبرص.





يذكر أن الكليب، تم تصويره فى ألمانيا واستغرق تصويره هناك مدة يومين.



