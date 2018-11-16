علي ماهر: كوليبالي لا يرقى للأهلي والنادي يحتاج لتدعيم تلك المراكز

كشف علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة بأن ساليف كوليبالي مدافع الفريق لا يرقى لمستوى الأهلي وأن النادي يحتاج لتدعيم في مراكز الجناح والظهير الثالث والمدافع.

وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " كوليبالي لاعب جيد ولكن مستواه لا يرقى للأهلي ويجب أن يتعاقد النادي مع جناح وظهير ثالث ومدافع".





واختتم: " يجب أن يتعاقد الأهلي مع لاعبين قادرين على لعب مباراة بحجم الترجي وليس مباراة في الدوري".