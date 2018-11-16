حلا شيحة تروج لحلقتها المرتقبة في برنامج "صاحبة السعادة" (صورة)





شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها عبر حسابها بموقع الصور "إنستجرام"، صورة جديدة لها برفقة الفنانة إسعاد يونس، من كواليس برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc".





وعلقت قائلة: "استنوني قريب في برنامج صاحبة السعادة مع الرائعة إسعاد يونس.. يوم ١٩ الجاي على dmc.. أتمنى من قلبي الكلام يوصل لقلوبكم".





ويعتبر هذا الظهور الإعلامي الأول لحلا شيحة بعد قرار عودتها للفن وخلعها الحجاب.





يذكر أن حلقة حلا شيحة تذاع الإثنين المقبل في تمام الحادية عشرة مساءً.