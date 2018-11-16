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مسئول بوكالة الفضاء اليابانية يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:53 ص
مسئول بوكالة الفضاء اليابانية يوجه رسالة للمصريين (فيديو)
إيسامو ماتسوموتو
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نعيم يوسف
 
قال إيسامو ماتسوموتو، مسئول الدعاية والعلاقات العامة بوكالة الفضاء اليابانية "جاكسا"، إن القمر الصناعي المتقدم، يستطيع أن يقدم خدمات كثيرة للمواطن، ولكن بشكل غير مباشر.

وأشار "ماتسوموتو"، في لقاء مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة dmc الفضائية، إلى أن هذا القمر يستطيع أن يجمع بيانات عن الأرض، والمحاصيل، وكل منطقة تصلح لزراعة أي محصول، وهل سيكون محصول هذا العام جيدا أم لا، والمناطق الخطرة في الزلازل والبراكين وغيرها.

ولفت إلى أن الأقمار الصناعية تقدم خدمات أخرى للمواطن مثل خدمات البث التلفزيوني، وهذه موجودة في مصر، بالإضافة لخدمات الهاتف المحمول، والتي ربما تكون موجودة في مصر قريبا.

ووجه رسالة إلى المصريين قائلا: "ما يستطيع الإنسان تخيله، بالتأكيد يستطيع تحقيقه.. لا يجب أن نستسلم.. ولا مشكلة من أن نخطيء، ولكن المهم ألا نكرر الخطأ".
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