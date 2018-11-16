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رسميا.. رونالدو يقرر الزواج من صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:19 ص
رسميا.. رونالدو يقرر الزواج من صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز
رونالدو وصديقته الاسبانية
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وكالات
 

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الزواج رسميا من صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، بعد سنتين من الحياة المشتركة.

 

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن "كوريو دا مانها - Correio da Manha" البرتغالية، أن كريستيانو رونالدو، طلب هذا الأسبوع الزواج من صديقته جورجينا، ووافقت الأخيرة على طلب اللاعب البرتغالي.

 

وقال مصدر مقرب من جورجينا: "لقد طلب كريستيانو الزواج بها، وسيكون هناك حفل زفاف، ومن يعرفون أدق التفاصيل عددهم قليل، كل ما نعرفه الآن هو أن جورجينا قامت بقياس عدة فساتين للزفاف".

 

وارتبط رونالدو بعلاقة مع جورجينا منذ يونيو 2016، وقد أنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا.

 

واستغل كريستيانو رونالدو، العطلة التي حصل عليها في فترة التوقف الدولي، ليقضي أياما مع صديقته جورجينا، في العاصمة البريطانية لندن، وحضور مباراة ضمن البطولة الختامية للاعبي التنس المحترفين.

 

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