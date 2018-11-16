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من عامل يغسل الصحون إلى مترجم للرؤساء والملوك.. قصة نجاح مصري في اليابان

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:22 ص
من عامل يغسل الصحون إلى مترجم للرؤساء والملوك.. قصة نجاح مصري في اليابان
الدكتور المؤمن عبد الله
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور المؤمن عبد الله، أستاذ الدراسات اليابانية بجامعة طوكاي اليابانية، إنه عندما سافر إلى اليابان بدأ بـ"غسل الصحون"، في أحد الفنادق، لكي يستطيع أن يدفع نفقات الدراسة الجامعية.

وأشار "عبدالله"، في لقاء مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة dmc الفضائية، إلى أنه عمل في مهن أخرى مثل العمل في "سوبر ماركت"، ومطعم، ثم قرر أن يحترف الترجمة، وتقدم لأحد المراكز الخاصة بالترجمة فقبلت أوراقه.

وأوضح أنه تدرج في هذه المهنة حتى أصبح مترجمًا للرؤساء والملوك العرب عند زيارتهم لليابان، مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشدد على أن هدفه الرئيسي كان الحصول على منصب عضو هيئة تدريس في الجامعة.
المزيد عن: شاب مصري جامعة اليابان الدكتور المؤمن عبد الله احمد فايق أخبار
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