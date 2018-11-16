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بولندا تخسر من التشيك وديا

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
بولندا تخسر من التشيك وديا
بولندا والتشيك
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وكالات
 

واصل منتخب بولندا لكرة القدم نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، عقب خسارته صفر / 1 أمام ضيفه منتخب التشيك في المباراة الودية التي جرت بينهما أمس الخميس بمدينة جدانسك البولندية.

 

وارتدى جاكوب جانكتو ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز هدف المنتخب التشيكي الوحيد في الدقيقة 52.

 

وعجز المنتخب البولندي عن إدراك التعادل طوال الوقت المتبقي من المباراة، ليتلقى خسارة جديدة قبل لقائه (الشرفي) مع مضيفه منتخب البرتغال يوم الثلاثاء القادم في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة في القسم الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

وكان منتخب بولندا، الذي ودع بطولة كأس العالم الماضية بروسيا من مرحلة المجموعات، هبط للقسم الثاني في دوري الأمم الأوروبية، بعدما تذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات، عقب خسارته صفر / 1 أمام ضيفه منتخب إيطاليا في الجولة الرابعة الشهر الماضي.

 

في المقابل، يأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات منتخب التشيك لمواجهة ضيفه منتخب سلوفاكيا، يوم الاثنين المقبل في المجموعة الأولى للقسم الثاني بدوري الأمم.

 

وتحتل التشيك المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة لقاءات، بفارق ست نقاط كاملة خلف منتخب أوكرانيا (المتصدر)، الذي خاض ثلاث مباريات أيضا، فيما يقبع منتخب سلوفاكيا في المؤخرة بلا نقاط من مباراتين.

 

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