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في حفل "People's Choice Awards".. كيم كارداشيان حمار وحشي بفستان شفاف مثير! (صور)

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:59 ص
في حفل People's Choice Awards.. كيم كارداشيان حمار وحشي بفستان شفاف مثير! (صور)
كيم كارداشيان
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لا تتَّبع نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" قوانين الموضة والجمال، فهي تمتلك ذوقها المميَّز والجريء حينما يتعلق الأمر باختيار أزيائها للمناسبات العامة والخاصة، ما يجعلها نموذجًا تسير على خطاه ملايين النساء حول العالم.

يوم الأحد الماضي، حضرت "كيم كارداشيان"، البالغة من العمر 38 عامًا، حفل توزيع جوائز People's Choice Awards المقام في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا برفقة شقيقاتها ووالدتها ، وانتهجت طريق الإثارة لإبراز مفاتنها بفستان من توقيع مصمم الأزياء الفرنسي "جين بول جالتير".

واستعرضت النجمة والام لثلاثة أطفال قوامها ومنحنيات جسدها المثير بالفستان الذي جاء من قماش الشيفون الشفاف مُزيَّن بطبعات باللون الأرجواني على شكل حمار وحشي، حيث بدت أشبه ما يكون بعارية لأنها ارتدت حمالة صدر وشورت ضيِّق باللون اللحمي.

ونسَّقت الحسناء إطلالتها بجزمة ذات كعب عالٍ باللون الرمادي من تصميم زوجها مغني الراب "كانييه ويست".

في حفل "People's Choice Awards".. كيم كارداشيان حمار وحشي بفستان شفاف مثير! (صور)
في حفل "People's Choice Awards".. كيم كارداشيان حمار وحشي بفستان شفاف مثير! (صور)
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