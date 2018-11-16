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عاجل.. تعليق ناري من رياض محرز عن محمد صلاح

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:44 ص
عاجل.. تعليق ناري من رياض محرز عن محمد صلاح
محمد صلاح ورياض محرز
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الفجر الرياضي
 

علق رياض محرز، نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، على ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الصراع بينه وبين النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

 

وتابع محرز في تصريحات للقناة الرسمية لاتحاد كرة القدم الجزائري، مساء الخميس: "أحترم وأحب كثيرًا صلاح، ولا يهمني الصراع الذي يخوضه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأؤكد لهم أنني أحبه كثيرًا، كما أرى أنه لاعب كبير".

 

وواصل: "لا أقتدي بأي لاعب، ولكنني أتمنى اللعب بجوار ليونيل ميسي فقط".

 

 

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