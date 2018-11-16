مقترح بالنواب: "صرف 300 جنيه شهريًا لكل مواطن بالبطاقات التموينية".. وحذف هذه الفئات من "التموين" خلال ساعات

قالت مصادر بمجلس النواب، إن الوقت الحالي يشهد وضع اللجان التشريعية في المجلس اللمسات الأخيرة لمشروع قانون بشأن زيادة الدعم العيني للمواطنين مستحقي الدعم، ليصل لنحو 300 جنيه شهريًا، ولكن ذلك لن يحدث إلا في حالة حذف وزارة التموين كل الفئات غير مستحقة للدعم من البطاقات التموينية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل الدعم يصل فقط إلى مستحقيه.





وأوضحت المصادر، أن مشروع القانون يلقى موافقة كبيرة من جانب نواب الشعب، بسبب كونه سيخفف بشكل كبير من أعباء المواطن المصري في الفترة المقبلة، وذلك بعدما زادت أسعار السلع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.





وصرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنها قررت بشكل نهائي وقف صرف السلع التموينية والخبز المدعم للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي يوجد بها أي أخطاء، بدءً من 8 نوفمبر الجاري، مشددة على كونها قد فتحت باب تعديل وتصحيح الأخطاء منذ فترة طويلة، ولكن مع الساعات الأولى لصباح اليوم، قد تم غلق الباب بصورة رسمية، وسوف يتم فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين حذفت وتم إيقاف بطاقاتهم التموينية خلال الفترة المقبلة.





وأفادت مصادر بوزارة التموين، في تصريحات سابقة، بأن الفترة المقبلة ستشهد حذف أكثر من 1.5 مليون بطاقة تموينية من بين 21 بطاقة تموينية بمختلف محافظات الجمهورية، بعدما تم غلق باب تصحيح البيانات في البطاقات التموينية، وذلك يوم 7 نوفمبر الماضي، وهذا في الوقت الذي تم فيه فتح باب التظلمات من يوم 10 نوفمبر الجاري.



