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"التعليم": الإعلان عن بديل "سناتر الدروس الخصوصية" خلال أيام

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:54 ص
التعليم: الإعلان عن بديل سناتر الدروس الخصوصية خلال أيام
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نعيم يوسف
 
قال أحمد صابر، المتحدث باسم وزارة التربة والتعليم، إن الوزارة شنت حملات على مراكز الدروس الخصوصية (السناتر)، وتم إغلاقها، وإحالة المدرسين التابعين لوزارة التربية والتعليم للتحقيق.

وأضاف "صابر"، في مداخلة مع برنامج "بالقانون"، المذاع على قناة LTC الفضائية، أن الوزارة تعد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، ووفرت حاليا البديل، وسيتم الإعلان عنه خلال أيام.

ولفت المتحدث إلى أن هناك ترحاب كبير من أولياء الأمور، ويعطوا للوزارة عناوين لمراكز الدروس الخصوصية.
المزيد عن: وزارة القانون الدروس الخصوصية التربية والتعليم
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