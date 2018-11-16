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الحلقة الأخيرة من "الأب الروحي2" تقترب من تحقيق مليون مشاهدة عبر "يوتيوب" (فيديو)

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:38 ص
الحلقة الأخيرة من الأب الروحي2 تقترب من تحقيق مليون مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)
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الفجر الفني
 

دخلت الحلقة الستون والأخيرة من مسلسل "الأب الروحي2" ضمن قائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب.

واقتربت الحلقة حتى الآن من تحقيق أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها في الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

المسلسل من بطولة الفنان أحمد عبد العزيز وسوسن بدر ولطفي لبيب وعزت أبو عوف وإيهاب فهمي وحسن حسني ومحمد عادل ومحمد محمود عبد العزيز ومن تأليف هاني سرحان وإخراج تامر حمزة ومن إنتاج "مجموعة فنون مصر".

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