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لايف| مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم الجمعة 16-11-2018 في تصفيات كاس امم افريقيا| يلا شوت

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:29 ص
لايف| مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم الجمعة 16-11-2018 في تصفيات كاس امم افريقيا| يلا شوت
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عمرو عادل
 

لايف| مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم الجمعة 16-11-2018 في تصفيات كاس امم افريقيا| يلا شوت

يلتقي منتخب مصر نظيره الفرنسي، في الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة 16-11-2018، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة العاشرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون في مباراة نارية لخطف صدارة المجموعة، وتنقلها "الوطن" في بث مباشر مع صافرة الانطلاق.

وضمن منتخبي مصر وتونس التأهل لبطولة أمم إفريقيا، من المجموعة التي تضم أيضًا النيجر وسوازيلاند الذين فقدا كل فرصهم في التأهل.

 لايف| مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم الجمعة 16-11-2018 في تصفيات كاس امم افريقيا| يلا شوت









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