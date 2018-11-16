لايف| مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم الجمعة 16-11-2018 في تصفيات كاس امم افريقيا| يلا شوت
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:29 صعمرو عادل
لايف| مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم الجمعة 16-11-2018 في تصفيات كاس امم افريقيا| يلا شوت
يلتقي منتخب مصر نظيره الفرنسي، في الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة 16-11-2018، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة العاشرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون في مباراة نارية لخطف صدارة المجموعة، وتنقلها "الوطن" في بث مباشر مع صافرة الانطلاق.
وضمن منتخبي مصر وتونس التأهل لبطولة أمم إفريقيا، من المجموعة التي تضم أيضًا النيجر وسوازيلاند الذين فقدا كل فرصهم في التأهل.
لايف| مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم الجمعة 16-11-2018 في تصفيات كاس امم افريقيا| يلا شوت
المزيد عن: موعد مباراة مصر وتونس اليوم بث مباشر مصر وتونس مباشر مشاهدة مصر ضد تونس مشاهدة مباراة مصر وتونس يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وتونس كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وتونس كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وتونس كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وتونس مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة مصر اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة مصر اليوم مشاهدة دوري الامم الاوروبية مباشر ماتش مصر وتونس مباراة مصر وتونس مباشر مباراة مصر وتونس بث مباشر يلا شوت مباراة مصر وتونس بث مباشر مجانا مباراة مصر وتونس بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة مصر وتونس بث مباشر