بيومي فؤاد يكشف عمله بائعا للسمك قبل الشهرة (فيديو)

أوضح الفنان بيومي فؤاد، إنه بدأ في الاعتماد على نفسه والعمل منذ أن كان طالبًا في المدرسة.





وأضاف خلال استضافته ببرنامج "أنا وبنتي"، عبر قناة "on e" تقديم الفنان شريف منير وابنته: "كنت بنضف سمك وكانوا بيدوني 90 جنيها في الشهر".



