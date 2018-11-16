ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بيومي فؤاد يكشف عمله بائعا للسمك قبل الشهرة (فيديو)

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:21 ص
بيومي فؤاد يكشف عمله بائعا للسمك قبل الشهرة (فيديو)
طباعة
 
أوضح الفنان بيومي فؤاد، إنه بدأ في الاعتماد على نفسه والعمل منذ أن كان طالبًا في المدرسة. 

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "أنا وبنتي"، عبر قناة "on e" تقديم الفنان شريف منير وابنته: "كنت بنضف سمك وكانوا بيدوني 90 جنيها في الشهر". 

وأشار إلى أنه كان يعمل خلال شهور الصيف ليتمكن من سداد 100 جنيه قيمة مصاريف المدرسة. 
 
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن طالب سينما سمك دراما بيومي فؤاد انا وبنتي الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
-
x
16:25
-
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
-
x
16:30
-
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
-
x
17:00
-
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
-
x
15:00
-
بوروندي
مصر
-
x
18:00
-
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 4:00:08 AM