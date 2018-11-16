بيومي فؤاد يكشف عمله بائعا للسمك قبل الشهرة (فيديو)
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:21 ص
أوضح الفنان بيومي فؤاد، إنه بدأ في الاعتماد على نفسه والعمل منذ أن كان طالبًا في المدرسة.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "أنا وبنتي"، عبر قناة "on e" تقديم الفنان شريف منير وابنته: "كنت بنضف سمك وكانوا بيدوني 90 جنيها في الشهر".
وأشار إلى أنه كان يعمل خلال شهور الصيف ليتمكن من سداد 100 جنيه قيمة مصاريف المدرسة.
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