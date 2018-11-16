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مباراة مصر وتونس بث مباشر





تحظى مباراة مباراة مصر وتونس (المتأهلين سلفا عن المجموعة العاشرة الى نهائيات كأس الامم الأفريقية بالكاميرون) الجمعة على استاد برج العرب بأهمية قصوى سيما لمنتخب الفراعنة الساعي لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد بينما يامل منتخب "نسور قرطاج" صاحب الصدارة (12 نقطة) الى الفوز او التعادل للبقاء في القمة.





مباراة مصر وتونس- مباشر





مشاهدة مباراة مصر وتونس في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات المنتخبين.

تابع الاسطورة بث مباشر مباراة مصر وتونس اليوم 2018-11-16 يلا شوت مباراة مصر وتونس بث مباشر مباراة تصفيات افريقيا 2019





مباراة مصر وتونس يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول فيه ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة.













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تابع الاسطورة بث مباشر مباراة مصر وتونس اليوم 2018-11-16 يلا شوت مباراة مصر وتونس بث مباشر مباراة تصفيات افريقيا 2019





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