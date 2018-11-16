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فوز مركز شباب شما على كفر السنابسة بدوري مراكز الشباب (صور)

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:19 ص
فوز مركز شباب شما على كفر السنابسة بدوري مراكز الشباب (صور)
مظاليم
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محمود غريب
 

شهدت مباريات الأسبوع الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية من دوري مراكز الشباب بالمنوفية، فوز مركز شباب شما 2-0 على حساب فريق كفر السنابسة، سجلهما إسلام محمد عبد الباسط وبدر البيلي.

 

الفوز رفع رصيد شما إلى 10 نقاط بالمركز العاشر، وتوقف رصيد السنابسة عند 4 نقاط بالمركز العاشر.

 

وأدار المباراة الحكم سعيد جمعة، وعاونه ماهر دسوقي، وأحمد العربي.

 

وتغلب كفر داورد على فريق مركز شباب تتا، 6-2 ونجح فريق صراوة في الفوز على فريق شطانوف بهدف سجله اللاعب محمد عبد الله.

 

وحسم التعادل الإيجابي لقاء كفر شبرابلولة مع فريق الأخماس بهدفين لكل منهما.

 

ترتيب المجموعة الثانية:

 

1- سنتريس: 13 نقطة

2- كفر داود: 12 نقطة

3- كفر شبرابلولة: 11 نقطة

4- شما: 10 نقاط

5- تتا: 9 نقاط

6- صراوة: 7 نقاط.

7- كفر الباجور: 6 نقاط

8- شطانوف: 6 نقاط

9- الأخماس: 5 نقاط

10- كفر السنابسة: 4 نقاط

11- ميت الواسطى: 3 نقاط

12- كفر منصور: بلا نقاط

 

فوز مركز شباب شما على كفر السنابسة بدوري مراكز الشباب (صور)
فوز مركز شباب شما على كفر السنابسة بدوري مراكز الشباب (صور)
فوز مركز شباب شما على كفر السنابسة بدوري مراكز الشباب (صور)
فوز مركز شباب شما على كفر السنابسة بدوري مراكز الشباب (صور)
فوز مركز شباب شما على كفر السنابسة بدوري مراكز الشباب (صور)
المزيد عن: مظاليم صراوة الرياضه الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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