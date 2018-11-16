فوز مركز شباب شما على كفر السنابسة بدوري مراكز الشباب (صور)
شهدت مباريات الأسبوع الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية من دوري مراكز الشباب بالمنوفية، فوز مركز شباب شما 2-0 على حساب فريق كفر السنابسة، سجلهما إسلام محمد عبد الباسط وبدر البيلي.
الفوز رفع رصيد شما إلى 10 نقاط بالمركز العاشر، وتوقف رصيد
السنابسة عند 4 نقاط بالمركز العاشر.
وأدار المباراة الحكم سعيد جمعة، وعاونه ماهر دسوقي، وأحمد
العربي.
وتغلب كفر داورد على فريق مركز شباب تتا، 6-2 ونجح فريق صراوة
في الفوز على فريق شطانوف بهدف سجله اللاعب محمد عبد الله.
وحسم التعادل الإيجابي لقاء كفر شبرابلولة مع فريق الأخماس
بهدفين لكل منهما.
ترتيب المجموعة الثانية:
1- سنتريس: 13 نقطة
2- كفر داود: 12 نقطة
3- كفر شبرابلولة: 11 نقطة
4- شما: 10 نقاط
5- تتا: 9 نقاط
6- صراوة: 7 نقاط.
7- كفر الباجور: 6 نقاط
8- شطانوف: 6 نقاط
9- الأخماس: 5 نقاط
10- كفر السنابسة: 4 نقاط
11- ميت الواسطى: 3 نقاط
12- كفر منصور: بلا نقاط