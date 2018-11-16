فوز مركز شباب شما على كفر السنابسة بدوري مراكز الشباب (صور)

شهدت مباريات الأسبوع الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية من دوري مراكز الشباب بالمنوفية، فوز مركز شباب شما 2-0 على حساب فريق كفر السنابسة، سجلهما إسلام محمد عبد الباسط وبدر البيلي.

الفوز رفع رصيد شما إلى 10 نقاط بالمركز العاشر، وتوقف رصيد السنابسة عند 4 نقاط بالمركز العاشر.

وأدار المباراة الحكم سعيد جمعة، وعاونه ماهر دسوقي، وأحمد العربي.

وتغلب كفر داورد على فريق مركز شباب تتا، 6-2 ونجح فريق صراوة في الفوز على فريق شطانوف بهدف سجله اللاعب محمد عبد الله.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء كفر شبرابلولة مع فريق الأخماس بهدفين لكل منهما.

ترتيب المجموعة الثانية:

1- سنتريس: 13 نقطة

2- كفر داود: 12 نقطة

3- كفر شبرابلولة: 11 نقطة

4- شما: 10 نقاط

5- تتا: 9 نقاط

6- صراوة: 7 نقاط.

7- كفر الباجور: 6 نقاط

8- شطانوف: 6 نقاط

9- الأخماس: 5 نقاط

10- كفر السنابسة: 4 نقاط

11- ميت الواسطى: 3 نقاط

12- كفر منصور: بلا نقاط