كورة لايف| مشاهدة مباراة مصر وتونس | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم









في مباراة ينتظرها الملايين من المصريين والتونسيين والوطن العربي، يحل منتخب تونس ضيفا ثقيلا على المنتخب المصري الأول، على ملعب برج العرب، مساء اليوم الجمعة الموافق 16-11-2018، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، والمقرر إقامتها على الأراضي الكاميرونية منتصف العام المقبلة.





وكان منتخب مصر ونظيره التونسي قد ضمنا التأهل لبطولة الأمم الإفريقية العام المقبل بالكاميرون حيث يحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة حيث نجح نسور قرطاج في تحقيق العلامة الكاملة والفوز في الأربع مباريات السابقة، في حين تأتي مصر في المركز الثاني برصيد 9 نقاط جمعتها من الفوز في 3 مباريات، في حين كانت الهزيمة الوحيدة أمام تونس في رادس.

كورة لايف| مشاهدة مباراة مصر وتونس | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم





تنطلق المباراة المرتقبة بين مصر وتونس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت سوريا، السابعة مساء بتوقيت فلسطين، الثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.





مصر كانت قد حققت الفوز في الجولة الماضية على سوازيلاند بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأخير، أما تونس تغلب على النيجر بهدفين مقابل هدف وكانت المباراة أيضا على ملعب الفريق الخاسر.

كورة لايف| مشاهدة مباراة مصر وتونس | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم





لكل متابعينا في مصر والوطن العربي يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد تونس حصريا عبر قنوات بي إن سبورت اتش دي، وتحديدا قناة بي إن سبورت اتش دي 8 ، كما يمكنكم متابعتها أيضا على قناة بي إن سبورت اتش دي 2 باللغة الفرنسية، وهي اللغة التي يتحدث بها عدد كبير من الشعب التونسي حيث سيكون هناك استوديو تحليلي مميز يضم كوكبة من نخبة كبار المحللين في مصر ولاوطن العربي..









كورة لايف| مشاهدة مباراة مصر وتونس | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم







