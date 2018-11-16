سنتريس يفوز على كفر الباجور في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

حقق فريق مركز شباب سنتريس فوزا مثيرا على نظيره فريق مركز شباب كفر الباجور بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الـ 5 من منافسات المجموعة الثانية بدوري مراكز الشباب في نسختة السادسة بالمنوفية.

أحرز أهداف الفوز لسنتريس كلًا من: محمد حسام هدفين، وشعبان جمال، وإيهاب سعيد، وسجل ثلاثية كفر الباجور عصام عبد المجيد، ومحمد أحمد، ومحمود عبد المجيد.

الفوز رفع رصيد الفائز إلى 13 نقطة في الصدارة، وتوقف رصيد كفر الباجور عند 6 نقاط بالمركز السابع.

وأدار المباراة أحمد نبيل، وعاونه وطارق الشهدي ومحمود علام.

ترتيب المجموعة الثانية:

1- سنتريس: 13 نقطة

2- كفر داود: 12 نقطة

3- كفر شبرابلولة: 11 نقطة

4- شما: 10 نقاط

5- تتا: 9 نقاط

6- صراوة: 7 نقاط.

7- كفر الباجور: 6 نقاط

8- شطانوف: 6 نقاط

9- الأخماس: 5 نقاط

10- كفر السنابسة: 4 نقاط

11- ميت الواسطى: 3 نقاط

12- كفر منصور: بلا نقاط