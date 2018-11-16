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ماهر: سيميوني وجوارديولا مثلي الأعلى واستفدت من جاريدو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:02 ص
ماهر: سيميوني وجوارديولا مثلي الأعلى واستفدت من جاريدو
علي ماهر
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ريهام عبد المحسن
 

كشف علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة بأن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي هما مثله الأعلى وأنه استفاد من جاريدو المدير الفني السابق للأهلي.

 

وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " سيميوني وجوارديولا الأفضل في العالم حاليا واعتبرهما مثلي الأعلى واستفدت كثيرًا من فترة المعايشة مع سيميوني تعلمت من خلالها فنون التدريب وقيادة المباريات".

 

واختتم: " جاريدو كان من أفضل المدربين في الدوري المصري ولكنه لم يكن يمتلك لاعبين جيدين في ذلك الوقت واستفدت منه".

 

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