عاجل.. تأجيل السوبر السعودي المصري بين الأهلي واتحاد جدة

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي كان مقررا إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بين الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة السعودي عبر "تويتر" بيانا جاء فيه: "بعد بيان مجلس إدارة النادي الأهلي المصري وما تضمنه من الإعلان عن الظروف الصحية لرئيس النادي محمود الخطيب".

وتابع: "الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر تأجيل مباراة #السوبر_السعودي_المصري ، وتثبيت مباراة ديربي جدة في موعدها المحدد مسبقًا 25 نوفمبر.