أمل حجازي تتعلق بأستار الكعبة محاولة احتضانها (صورة)





شاركت المغنية اللبنانية أمل حجازي، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" خلال أدائها مناسك العمرة.





وعلقت حجازي، على الصورة قائلة: "ما أجمل عطرها وتقبيلها والنظر إليها، يا رب لا تحرمنا زيارتها، سلام مني لكم من مكة المكرمة اجمل ما رأت عيناي الكعبة المشرفة".





يذكر أن حجازي، كانت قد أعلنت اعتزالها الفن وارتداءها الحجاب في 2017، عبر منشور شاركته جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

