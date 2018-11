أمل حجازي تتعلق بأستار الكعبة محاولة احتضانها (صورة)

View this post on Instagram

ما اجمل عطرها وتقبيلها والنظر اليها يا رب لا تحرمنا زيارتها ...سلام مني لكم من مكة المكرمة اجمل ما رأت عيناي 🙏🏻#الكعبة_المشرفة🕋 #مكةالمكرمة #بيت_الله_الحرام #امل_حجازي