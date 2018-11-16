طالب يشعل النيران في زميله بالشرقية

قام طالب في الصف الثانى الإعدادي بإحدى قرى مركز الزقازيق بالشرقية، بإشعال النيران في زميله، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى.





البداية كانت بوصول "مصطفى.س.ال" طالب بالصف الثانى الإعدادي مقيم قرية هرية رزنة إلى مستشفى ههيا للحروق مصابا بحروق في البطن والصدر بنسبة تجاوزت 40%.





وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وزميله "إبراهيم.أ.إ" طالب ويعمل سائق توك توك مقيم عزبة النجدي مركز الزقازيق في المدرسة وتكرر ذلك في أحد الدروس الخصوصية إلى قيام الأخير بسكب بنزين على زميله وإشعال النيران فيه ما أسفر عن إصابته بعدة حروق بالجسم فيما لاذ الجاني بالفرار هاربا.



