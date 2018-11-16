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تريزيجيه: والدي كان مشجعا للزمالك وأخي سبب انضمامي للأهلي

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:39 ص
تريزيجيه: والدي كان مشجعا للزمالك وأخي سبب انضمامي للأهلي
تريزيجيه
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ريهام عبد المحسن
 

كشف محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني وقاسم باشا التركي بأن والده كان مشجعا للزمالك وأن أخيه سبب انضمامه للأهلي.

 

وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"والدي كان مشجعا للزمالك ولكن أخي أقنعه بانضمامي للأهلي".

 

واختتم تريزيجيه تصريحاته قائلاً :"وقعت للأهلي بصعوبة، حيث تعرضت للإصابة في الشارع بعد نجاحي في الاختبارات".

 

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