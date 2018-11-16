برلماني: الفن الهابط يستخدم كأداة هدم للشخصية المصرية



وأشار "شعبان"، في لقائه مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري ويقدمه أحمد سمير، إلى أن الأفلام السينمائية يظهر فيها بوضوح أسلوب الهدم، سواء من المشاهد العنيفة، أو الكلمات الإباحية في الأغاني.



ولفت إلى أنه يتم تحويل الشخصية في اتجاه أخر، مشيرا إلى أنه تم الترويج لهذه الظاهرة بالعديد من الأساليب، ومنها إظهار هؤلاء الناس على أنهم ناجحين.

قال النائب محمد شعبان، عضو مجلس النواب، إن المواطن تعلم كيف يحب ويتحدث ويتذوق من الدراما المصرية، ولكن ما يحدث الآن هو أن الفن الهابط يستخدم كأداة هدم للشخصية المصرية.