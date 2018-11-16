عاجل من وزيرة الهجرة بشأن مقتل صيدلي في السعودية

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها تابعت على الفور واقعة مقتل صيدلي مصري فىي منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، لافته إلى أنها تواصلت مع نقيب الصيادلة لمتابعة الواقعة.





وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنها على الفور تواصلت مع أسرته فى القاهرة وقدمت لهم التعازي، لافته إلى أن أسرة الفقيد طلبت عودة الجثمان فى أسرع وقت.





وأكدت "مكرم"، أنها وعدت أسرة الفقيد بسرعة إعادة الجثمان التواصل مع القنصلية المصرية باكرا لمتابعة الواقعة وانهاء كافة إجراءات عودة الجثمان.



