محي عبيد: لن نهدأ حتى يعود حق الصيدلي المقتول في السعودية

استنكرت النقابة العامة لصيادلة مصر، حادث مقتل الطبيب الصيدلي أحمد طه الذي يعمل بصيدليات النهدي، بحى الصفا في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، بسبع طعنات إحداهما غائرة في القلب.





وقال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، إنه تم التواصل الآن مع الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ووعدت بسرعة التدخل.





كما قامت الوزيرة بالتواصل مع الدكتورة منه طه شقيقة المتوفي ووعدتها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القاتل، وسرعة عوة الجثمان، مشيراً إلى أنه جاري التعاقد فوراً مع محامي سعودي بالإضافة إلى سفر محامي مصري لمتابعة اجراءات القضية، وتسهيل إجراءات عودة جثمان الزميل ليتم دفنه في مصر.





وطالب نقيب عام الصيادلة بالقصاص العادل، منوهًا إلى أن نقابة الصيادلة لن تهدأ حتى عودة حقه ومعاقبة الجناة.





اوضح أنه تم التعدي علي الزميل الصيدلي، بسبب علبة بامبرز رفض ارجاعها إلا بالفاتورة، طبقا لتعليمات إدارة الصيدليات.





ووجه نقيب الصيادلة خالص التعازي لأسرة الزميل، وان يلهمهم الصبر والسلوان.





وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الجاني، وهو سعودي الجنسية من قبل دوريات الأمن بجازان ممثلة بالأمن السري بعد 20 دقيقة من الحادثة.





ولفتت إلى أنه تم نقل الطبيب الصيدلي إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة، ولكنه فارق الحياة فور وصوله حيث تعرض لسبع طعنات إحداهما غائرة في القلب.



