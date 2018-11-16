تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات الأيلة للسقوط في حي الجمرك بالإسكندرية (صور)

شكلت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، لجنة هندسية مكونة من إدارة التنظيم ومهندسي المناطق لرصد العقارات المائلة والمتهالكة بنطاق الحي.



وأشارت في بيان صادر، إلى أنه تم اليوم تنفيذ أولى مهام اللجنة وتم المرور الميداني بشارع سبله المتفرع من مصطفى باشا العرب وشارع سوق الطباخين وسوق العقادين، ورصد العقارات المائله بالشوارع المذكورة ومدي تأثيرها علي العقارات المجاورة.



وأجرت رئيس الحي معاينة ظاهرية، وتم إعداد تقرير يومي لأعمال اللجنة والتوجيه بالتنسيق لاتخاذ الإجراءات القانونيه الفورية لتأمين المارة، واستمرار أعمال اللجنة على مدار اليوم، ورصد كامل لجميع العقارات المائلة والقديمة المتهالكة والتنسيق بين جميع الجهات المعنيه لإزالة أي خطر قائم أو مستقبلي.