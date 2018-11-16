فيفي عبده ترقص على "إللي باعنا خسر دلعنا".. والجمهور: يا سلام على الروقان (فيديو)





أشعلت الفنانة فيفي عبده، موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" برقصها على أنغام أغنية "إللي باعنا خسر دلعنا" للمطرب اللبناني راغب علامة.





وحظى مقطع الفيديو بإعجاب جمهور عبده، حيث قام العديد من عشاقها بمشاركته على نطاق واسع.





وعلق أحد الجمهور على الفيديو قائلًا:" ياسلام على الروقان"، فيما علق آخر: "الفيديو يبعث طاقة إيجابية".











