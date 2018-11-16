تقييمات إيجابية من النقاد لـ"The Ballad of Buster Scruggs".. والفيلم يحظى بشغف الجمهور





حصل فيلم "The Ballad of Buster Scruggs" على تقييمات إيجابية مرتفعة من قبل النقاد والجمهور الذي أبدى شغفًا قويا بالفيلم.





الفيلم حصد تقييمًا مرتفعًا تجاوز الـ 90%، على موقع "Rotten Tomatoes" النقدي المعروف بـ "الطماطم الفاسدة".





تدور أحداث الفيلم حول رجل اسمه "باستر سكورجس" من خلال مجموعة من المختارات الغربية التي تتبع ست قصص مختلفة.





يشارك في بطولته كل من النجوم: جيمس فرانكو، وليام نيسون، وديفيد كرومهولتز، وتيم بلاك نيلسون، وذوي كازان، وستيفن روت، وبريندان جليسون وغيرهم.



