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اليوم.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:40 ص
اليوم.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة
مياه - ارشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قيامها بقطع المياه عن بعض المناطق بالعجوزة وإمبابة اعتباراً من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة ولمدة 5 ساعات، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه قطر 300 متر لتعارضه مع أعمال محطة مترو الكيت كات .

كما أعلنت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى "محيط ميدان الكيت كات، منطقة معهد القلب، شارع عمر طوسون، واجهة شارع السودان بدايةً من ميدان الكيت كات حتى شارع عمر طوسون".

من جانبه شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانقطاع وعدم تجاوزها، وعودة ضخ المياه بعد الانتهاء من الأعمال مباشرةً.
المزيد عن: مياه الجيزة اخبار مصر أحمد راشد محافظ الجيزة
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