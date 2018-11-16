اليوم.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قيامها بقطع المياه عن بعض المناطق بالعجوزة وإمبابة اعتباراً من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة ولمدة 5 ساعات، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه قطر 300 متر لتعارضه مع أعمال محطة مترو الكيت كات .





كما أعلنت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى "محيط ميدان الكيت كات، منطقة معهد القلب، شارع عمر طوسون، واجهة شارع السودان بدايةً من ميدان الكيت كات حتى شارع عمر طوسون".



