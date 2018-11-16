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شاهد.. محمد عبده يتجول في شواطئ مشروع نيوم (فيديو)

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 12:31 ص
شاهد.. محمد عبده يتجول في شواطئ مشروع نيوم (فيديو)
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الفجر الفني
 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطرب السعودي محمد عبده، خلال جولته في شواطئ مشروع نيوم وذلك أثناء تواجده في مدينة تبوك للمشاركة فى إحياء حفل فنى بمناسبة زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، للمنطقة الشمالية. 

عبده، ظهر خلال  مقطع الفيديو الذي إلتقطه أحد رواد إحدى القرى السياحية، وهو يتجول داخل المشروع ويبدى إعجابه الشديد به.

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