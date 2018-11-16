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أبرز أخبار التوك شو يوم الخميس 15-11-2018

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:20 ص
أبرز أخبار التوك شو يوم الخميس 15-11-2018
مقدمو التوك شو
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رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - كساب أحمد - هدى عبدالرازق
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

"تحيا مصر": نصيب الأسد من التبرعات يذهب للقضاء على العشوائيات
قال شادي سالم، نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن الصندوق له دور في دعم الخطة القومية للدولة للقضاء على العشوائيات.

أحمد عكاشة: 70% من حالات الانتحار سببها الاكتئاب
قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن 70% من حالات الانتحار سببها الاكتئاب، منوهًا بأن علاج الاكتئاب والانفصام بطريقة سليمة خلال سنة، سيزيد الدخل القومي 3%، لأن هؤلاء المرضى سيعملون.

شقيق ساطع النعماني يكشف موعد وصول جثمان الشهيد إلى مصر
كشف المقدم سراج النعماني، شقيق العقيد الراحل ساطع النعماني، موعد وصول جثمان الراحل، موضحًا أن الجثمان سيصل مصر غد أو بعد غد على الأكثر.

"التموين": توفير 250 طن من السلع الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين ستقوم بتوفير 250 طن من السلع الغذائية الأساسية وخاصة 100 طن من السكر، و150 طن من الأرز لتوزيعها من خلال وزارة الأوقاف للاسر الاكثر احتياجا.

"الأرصاد الجوية" تكشف موعد تحسن الطقس
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة منخفضة عن هذا الوقت من العام الماضي بدرجتين، لكن مع بداية الأسبوع القادم سترتفع درجة الحرارة وستصل للدرجة الطبيعية.

محافظ أسيوط يكشف أخر التطورات بشأن الأمطار
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه تواصل مع أهالي قرية عزب سعيد، منذ الأمس، وتم العمل على شفط المياة من أماكن تجمع المياه بها التى تكونت نتيجة الأمطار الغزيرة، وهناك إنهيار جزئي بـ 10 منازل، وسيتم ترميم الجزء المتضرر منها غدًا.

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على هذه المناطق.. وتحذر المواطنين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه مازال هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تكون خفيفة جدًا على القاهرة، مناشدًا من يخرج ليلًا بارتداء الملابس الثقيلة.

المزيد عن: شادي سالم ساطع النعماني العقيد ساطع النعماني الدكتور عبد العال 34
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