كرواتيا تثأر من إسبانيا وتنتظر موقعة ويمبلي للتأهل بدوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب كرواتيا فوزاً مثيراً على اسبانيا 3-2 أمس الخميس ضمن مباريات المجموعة الرابعة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وسجل كل من أندريج كراماريتش (54) وتين يدفاي (69 و93) ثلاثية كرواتيا فيما دوّن داني سيبايوس (56) وسيرجيو راموس (78 من ركلة جزاء) هدفي إسبانيا.

ويحتل المنتخب الإسباني المركز الأول برصيد 6 نقاط (أكمل كل مبارياته) فيما يأتي منتخب إنجلترا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن كرواتيا التي تحتل المركز الثالث.

وستكون مباراة يوم الأحد 18 نوفمبر في ويمبلي، بين إنجلترا وكرواتيا بمثابة نهائي إذ أن الفائز منهما سيعبر نحو نصف النهائي فيما سيمنح التعادل ورقة العبور للإسبان.