لماذا حضرت قطر وتركيا مؤتمرًا حول ليبيا؟ (فيديو)





اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري، قطر وتركيا بدعم التنظيمات الإرهابية في بلاده "سعيا منهما للسيطرة على مقدرات الدولة الليبية وثرواتها".





وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي شرقي ليبيا: "نحن في حالة حرب، وعادة في حالة الحرب تتم عملية التنسيق مع دول الجوار بشأن المسائل الأمنية والتعاطي مع المستجدات على الأرض ، وهذا ما تم في مدينة باليرمو" الإيطالية، التي شهدت مؤتمرا جمع الفرقاء الليبيين لأول مرة.





وتابع المسماري: "هذه الدول حضرت لترعى مصالح التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية المقاتلة والإخوان".





وأشار إلى أن "حالة النفير التي أعلن عنها البرلمان الليبي في 2016، جاءت بعد تقييم الموقف بأن هناك حربا قائمة في ليبيا للسيطرة على الدولة الليبية ومقدرات الشعب"، في إشارة منه إلى جماعات إرهابية مدعومة قطريا وتركيا.





وأكدت مداد نيوز، في مقطع فيديو، أن تركيا وقطر حضرتا مؤتمر باليرمو بهدف تمكين الإخوان من مفاصل الدولة الليبية.









انتقدت "مداد نيوز"، حضور تركيا وقطر، مؤتمرا خاص بليبيا احتضنته دولة إيطاليا، متساءلة ما علاقة قطر به؟ وما علاقة تركيا به؟".وأضافت: قطر وتركيا تدعمان التنظيمات الإرهابية سعيا منهما للسيطرة على مقدرات الدولة الليبية وثرواتها، مشيرة إلى أنهما تهدفان كذلك لتمكين الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة الليبية، وتفكيك الجيش الليبي.وذكرت أن مخططات قطر وتركيا فشلت في مؤتمر باليرمو، مؤكدة أنهما ضيفات غير مرحب بهما على الإطلاق.