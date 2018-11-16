توفيق عكاشة: "شخصيتي تُدرس في جامعة برلين الألمانية" (فيديو)

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن جامعة برلين الألمانية تدرس شخصيته كمذيع وكرجل إعلام استطاع أن يقدم رسالة تتناسب مع كافة طبقات المجتمع.



وأوضح "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الإثنين، أن دراسات جامعة برلين أكدت أن الجميع يتابعه من كل الطبقات ومن المحبين ومن المهاجمين.



وتابع: "أحمد الله الذي وهبني هذا العلم الذي أقدمه وأقدم من خلاله الرسالة الإعلامية".

