صراوة تفوز على شطانوف في دوري مراكز الشباب بالمنوفية (صور)

تغلب فريق مركز شباب صراوة على فريق مركز شباب شطانوف بهدف دون مقابل، خلال مباريات الأسبوع السادس من مسابقة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة 35 للشوط الأول عن طريق اللاعب محمد عبد الله، ليرتفع رصيد صراوة إلى 7 نقاط بالمركز السادس، فيما توقف رصيد شطانوف عند 6 نقاط بالمركز الثامن.

وأدار اللقاء الحكم محمد عبد الله موسى، وعاونه عبد الله حبيب وأحمد عبد الرازق.

ترتيب المجموعة الثانية:

1- سنتريس: 13 نقطة

2- كفر داود: 12 نقطة

3- كفر شبرابلولة: 11 نقطة

4- شما: 10 نقاط

5- تتا: 9 نقاط

6- صراوة: 7 نقاط.

7- كفر الباجور: 6 نقاط

8- شطانوف: 6 نقاط

9- الأخماس: 5 نقاط

10- كفر السنابسة: 4 نقاط

11- ميت الواسطى: 3 نقاط

12- كفر منصور: بلا نقاط