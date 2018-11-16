نشرة أخبار منتصف الليل.. مصر تُثمن إجراءات السعودية فى قضية خاشقجى

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "درع العرب-1"، و بيان من مصر بشأن ما أعلنته السعودية من تحقيقات عن مقتل خاشقجي، وعدد آخر من الأخبار الهامة.





شهــد الفريــق مـحـمد فــريد رئيس أركــان حــرب القــوات المسـلحــة والفريق حمد ثانى الرميثى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية والفريق الركن فهد عبد الله المطير قائد القوات البرية السعودية وعدد من قادة القوات المسلحة للدول العربية، المرحلة الــرئيسية لــتدريبــات " درع العرب-1" الذى نفذته عناصر من القوات المسلحة لكلاً من مصر والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات والبحرين والكويت وبمشاركة مراقبين من الدول العربية الشقيقة بقاعدة محمد نجيب العسكرية .





تابعت جمهورية مصر العربية باهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية اليوم، من نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتي أبرزت جدية المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة.





أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، أن التحقيقات السعودية بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خطوة في الاتجاه الصحيح، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".





أعلنت وزارة الخارجية اليوم انضمام مصر إلى وثيقة مبادئ كيجالي لحماية المدنيين في عمليات حفظ السلام، وذلك انطلاقاً من إيمان مصر بالدور الريادي الذي تقوم به عمليات حفظ السلام الأممية في تحقيق السلم والأمن والاستقرار، والتزاماتها تجاه قارتها الأفريقية، حيث تتواجد أغلب عمليات حفظ السلام الأممية.





تغلق اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، كوبري المشير طنطاوي جزئيا، لمدة شهرين؛ بسبب إصلاحات وأعمال تطوير، بالتنسيق مع إدارة المهندسين العسكريين لغلق كوبري المشير أمام حركة المرور للقادم من محور الشهيد اتجاه N A، على أن يتم استكمال السير طوليا بمحور الشهيد فيمينا مطلع كوبرى المشير الغربى المستحدث اتجاه محور N A والقاهرة الجديدة وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط تلك اﻷعمال.







