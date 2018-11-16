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"برلماني" يكشف المسئول عن أزمة ارتفاع الأسعار

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:55 ص
برلماني يكشف المسئول عن أزمة ارتفاع الأسعار
النائب محمد الكومي
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أمنية فوزي
 

أوضح النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، أن مسئولية ارتفاع الأسعار مسئولية مشتركة بين التجار والحكومة والمواطن.

وأضاف "الكومي"، خلال حواره مع برنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس: "نستطيع مواجهة هذه المشكلات عندما تعالج كل مؤسسة مشكلتها".

وأكد أن الحكومة عليها أن تقوم بعمل احتياطات استباقية قبل ارتفاع الأسعار، وأن تقوم الجهات الرقابية بمراقبة الأسواق، وأن يقوم مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي، وأن يحجب المواطن عن شراء السلع غالية الثمن حتى تنتهي أزمة ارتفاع الأسعار، متابعًا: "الدولة لا تستطيع فعل كل شيء بمفردها".

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