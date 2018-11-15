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مقتل وإصابة 37 حوثيا شمالي الضالع

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:55 م
مقتل وإصابة 37 حوثيا شمالي الضالع
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وكالات
 
قُتل وأصيب 37 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الخميس، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مدينة دمت، شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.



وقال مصدر ميداني لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، إن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل باتجاه مواقع محررة في قرى الحقب وبيت اليزيدي جنوبي غرب المدينة.


وأكد المصدر أن قوات الجيش أفشلت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار.


وأوضح أن المعارك أسفرت عن مصرع 25 حوثياً وجرح 12 أخرين، علاوة على تدمير دبابة تابعة لها، فيما أسرت قوات الجيش 8 من عناصرها.
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