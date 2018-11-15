ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رامي صبري يهاجم محمد رمضان: "مكنتش أعرفه قبل أغنية نمبر وان"

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:51 م
رامي صبري يهاجم محمد رمضان: مكنتش أعرفه قبل أغنية نمبر وان
صورة أرشيفية
طباعة
الفجر الفني
 

قال الفنان المصري ​رامي صبري​، إنه لم يكن يعرف ​محمد رمضان​ في بداية دخوله المجال الفني.

 

وأضاف أثناء لقائه في برنامج "حفلة 11" مع الإعلامية ​سمر يسري​، الذي يعرض عبر فضائية one: “أنه بدأ يتعرف على محمد رمضان عندما كثر الحديث عن ممثل يطلق على نفسه لقب “رقم واحد”، وعندما شاهده أعجب بثقته في نفسه، وبفنه لاحقًا".

وتابع: "أن محمد رمضان وصل سريعًا الى الشهرة لأنه أصر على إعادة وصف نفسه بـ "الرقم واحد"، حتى أصبح بالفعل رقم واحد، ويستطيع هو أيضا إتباع نفس الأسلوب، لكنه يجده أسلوبا رخيصًا بعض الشيء، ويفضل الوصول إلى هذه المكانة اعتمادا على قيمة فنه".

 

وكان رامي صبري، قد عبّر عن غضبه من الفنان عمرو دياب بسبب تجاهله له في حفل زفاف نجل ​المنتج صادق الصباح​، وهو الأمر الذي استغربه بشدة ووصف تعامله معه وكأنه يتعرف على فنان ناشئ.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
-
x
16:25
-
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
-
x
16:30
-
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
-
x
17:00
-
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
-
x
15:00
-
بوروندي
مصر
-
x
18:00
-
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 1:10:04 AM