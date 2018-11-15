رامي صبري يهاجم محمد رمضان: "مكنتش أعرفه قبل أغنية نمبر وان"

قال الفنان المصري ​رامي صبري​، إنه لم يكن يعرف ​محمد رمضان​ في بداية دخوله المجال الفني.

وأضاف أثناء لقائه في برنامج "حفلة 11" مع الإعلامية ​سمر يسري​، الذي يعرض عبر فضائية one: “أنه بدأ يتعرف على محمد رمضان عندما كثر الحديث عن ممثل يطلق على نفسه لقب “رقم واحد”، وعندما شاهده أعجب بثقته في نفسه، وبفنه لاحقًا".

وتابع: "أن محمد رمضان وصل سريعًا الى الشهرة لأنه أصر على إعادة وصف نفسه بـ "الرقم واحد"، حتى أصبح بالفعل رقم واحد، ويستطيع هو أيضا إتباع نفس الأسلوب، لكنه يجده أسلوبا رخيصًا بعض الشيء، ويفضل الوصول إلى هذه المكانة اعتمادا على قيمة فنه".

وكان رامي صبري، قد عبّر عن غضبه من الفنان عمرو دياب بسبب تجاهله له في حفل زفاف نجل ​المنتج صادق الصباح​، وهو الأمر الذي استغربه بشدة ووصف تعامله معه وكأنه يتعرف على فنان ناشئ.