توفيق عكاشة عن "الفراعين": "كانت وطنية.. ومعيش فلوس أشغلها"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه هو من أغلق قناته الفضائية، ثم أصدرت الدولة قرار بغلق القناة، معقبًا: "الفراعين كانت من الأساس مقفولة".



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه حاول إعادة فتح قناته الفضائية، ولم يستطع بسبب التكاليف المادية، حيث إن اعادة تشغيل القناة كان يتطلب 30 مليون جنيه.



وأضاف: "معيش فلوس أشغلها"، مؤكدًا أن قناته كانت وطنية، وتخدم البلد.

