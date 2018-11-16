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عضو إدارة "البورصة": قرار تثبيت أسعار الفائدة مخالف للتوقعات

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:23 ص
عضو إدارة البورصة: قرار تثبيت أسعار الفائدة مخالف للتوقعات
إيهاب سعيد
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رقية جمال
 
قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض جاء مخالفًا لجميع التوقعات.

وأضاف "سعيد"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد وطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن التوقعات كانت تُشير الى الرفع، مؤكدًا أن البنك المركزى اصبح بين نارين نظرًا لما يدور حولنا من ظروف إقليمية مالية فى دول معينة تجعلنا فى مصر نراعى القرارات الاقتصادية حتى تستفيد باكبر قدر ممكن مما يحدث فى الأسواق الناشئة.

وتوقع، أن يرفع المركزى الفائدة خلال الشهور القليلة المقبلة.
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