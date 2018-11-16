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أستاذ علوم سياسية: القبة الفولاذية أثبتت فشلها أمام صواريخ المقاومة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:21 ص
أستاذ علوم سياسية: القبة الفولاذية أثبتت فشلها أمام صواريخ المقاومة
الدكتور أسامة شعث
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أمنية فوزي
 

كشف الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، عن آخر تطورات الوضع في فلسطين، موضحًا أن الوضع في فلسطين حاليًا في حالة ترقب.

وأضاف "شعث"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أنه كان هناك جهودًا مصرية لوقف إطلاق النار في فلسطين ووقف التصعيد وتهدئة الموقف.

وأشاد بدور مصر، قائلًا إنها تقف بالمرصاد تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وتقف إلى جانب الحق الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الكبرى في المنطقة التي تتولى دورها الإقليمي والعربي وتحاول تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تلقى ضربات موجعة، وأن هناك فشل كبير للقبة الفولاذية الإسرائيلية عندما اقتحمت بصواريخ بدائية.

وأكد أن نتنياهو سيسقط لأن هناك خلافًا بينه وبين الحكومة الإسرائيلية، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية أصبحت ضيقة ومن الممكن أن تسقط في أي لحظة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الوضع خطير للغاية الآن، وأن الاتفاقية التي عقدت هشة، وأن النيران ستشتعل في أي لحظة بسبب أي موقف.

المزيد عن: فلسطين الدكتور أسامة شعث إسرائيل
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