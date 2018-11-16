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باحث: تركيا تريد الصعود على دماء "خاشقجي" لتحقيق أهدافها

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:19 ص
باحث: تركيا تريد الصعود على دماء خاشقجي لتحقيق أهدافها
محمد حامد
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أمنية فوزي
 

أكد محمد حامد، الباحث في الشأن التركي، أن الموقف التركي تجاه قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي هدفه ابتزاز المملكة السعودية وتشويه صورتها دوليًا.

وأضاف "حامد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن تركيا أرادت الصعود على دماء خاشقجي لتحقيق أهدافها في الإقليم، وأن قطر وتركيا ينتهزون مقتل خاشقجي لتدعيم موقفهما خاصة بعد تراجع جماعة الإخوان والسيطرة على الإرهاب.

وشدد على أن القضاء السعودي نزيه ومستقل واستطاع كشف الحقائق أمام العالم في خلال شهر، وأن الشعب السعودي التف حول قيادته أكثر بعد مقتل خاشقجي لإظهار الحقائق.

وتابع: "القضية انتهت منذ أن خرج أردوغان وأكد أنه يثق في القضاء السعودي، وكل ما يحدث عبارة عن ضغط وابتزاز".


المزيد عن: محمد حامد قطر تركيا السعودية
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