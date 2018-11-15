نادي الإبل يعلن شروط التسجيل في جائزة الملك عبدالعزيز للمزاين

أعلن نادي الإبل شروط التسجيل الخاصة بجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل لهذا العام، فيما حدد نادي الإبل مساء اليوم الخميس إجراءات التسجيل في جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل وشروط التسجيل والمشاركة وشروط الفحص والترقيم والشروط العامة للجائزة.



وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين قد أعلن موعد إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة في تاريخ 30 جمادى الأولى 1440هـ بعد تأجيل موعده السابق الذي تزامن مع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.